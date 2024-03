Video: ‘Red Bull-baas Christian Horner stuurde vieze Marc Overmars-achtige appjes’

Christian Horner is toch vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Wat had hij precies gedaan? F1-ingewijde Jack Plooij heeft gehoord wát er precies in zijn ‘vieze appjes’ stond. Marc Overmars is er niks bij!

De teambaas van Red Bull-Racing, Christian Horner, is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag en zal dit jaar dus ‘gewoon’ teambaas blijven bij de renstal van Max Verstappen. Horner werd door een vrouwelijke medewerkster beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zelf heeft hij zich altijd onschuldig genoemd. Het lijkt er echter op dat hij niet helemaal onschuldig is! F1-reporter Jack Plooij weet meer, zegt hij live op Radio 538. De dj’s van de ochtendshow bellen hem voor een update. Hierin vertelt hij dat hij een journalist kent die de foto’s en teksten heeft gezien die Horner naar deze vrouwelijke medewerker stuurde. Jack Plooij noemt het ’typische Marc Overmars berichten’.

Hiermee doelt hij natuurlijk op grensoverschrijdende berichten die Marc…