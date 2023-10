Video: Piepklein ventje ramt Rico Verhoeven in buik en dit is hoe de kickbokser reageert

Rico Verhoeven stapt binnenkort weer de ring in. Toch moet hij misschien iets serieuzere sparringspartners gaan ronselen. Deze vent slaat namelijk geen deuk in Rico’s torso!

Rico Verhoeven krijgt miezerig pak slaag van klein ventje

Rico Verhoeven gaat op 4 november 2023 opnieuw zijn wereldtitel verdedigen. De kickbokser is dan ook volop in training om zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op het gevecht. Om te laten zien dat hij zo goed als ready is voor het gevecht post hij een video op instagram. In de video is te zien dat Rico aan het bellen is terwijl er een klein ventje hem in zijn buikt ramt. Rico geeft geen kik terwijl het ventje hem volop mept. Dit laat wel zien dat de kickbokser ijzersterke buikspieren in zijn bezit heeft. Of dat zijn sparringspartner misschien nog even het krachthonk in moet. In het telefoongesprek zegt Rico dat hij zin heeft in zijn gevecht en dat hij altijd aan het trainen is. Rico laat op deze manier met een knipoog aan zijn fans zien dat hij…