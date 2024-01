VIDEO: Peter (91) fietst elke dag 34 km om zijn zieke vrouw te knuffelen

Elke dag fietst de 91-jarige Peter Burkhardt ruim 34 km om zijn geliefde te bezoeken. Ondanks zijn versleten knietjes, trapt hij dagelijks naar een verpleeghuis in Apeldoorn. Peter leerde Caja bijna zeventig jaar geleden kennen in Amsterdam. Een halve eeuw woonden zij samen in Diepenveen, een dorpje in de gemeente Deventer, totdat de progressieve Alzheimer van Caja het onmogelijk maakte.

Meer dan de aarde rond

“Alzheimer zette er een streep onder. Maar ik wil haar elke dag blijven zien en meemaken. Ik wil haar lieve gezichtje zien en een handje pakken en een knuffel geven. En ze beloont me rijkelijk, want ze knuffelt ook. Alleen daarvoor ga ik al”, vertelt Peter. In het begin pakte hij de auto op neer naar het Socrateshuis. Later pas besloot hij op de stalen ros te klimmen. “Dat houdt mij fit en gezond,” verklaart hij. Zo heeft hij inmiddels al een kleine 50.000 op de kilometerteller van zijn fiets staan. “Meer dan de aarde rond,”…