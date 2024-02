Video: Özcan Akyol onthult eindelijk inhoud van filmpje agressieve Matthijs van Nieuwkerk

Özcan Akyol ook wel bekend als Eus, geeft eindelijk duidelijkheid! Hij werkte jarenlang samen met Matthijs van Nieuwkerk, en weet dus precies wat er in het veelbesproken ‘agressieve filmpje’ van de presentator gebeurt…

Matthijs van Nieuwskerk leek jarenlang de perfecte presentator! Maar het blijkt dat hij niet zo leuk is als de camera’s stop worden gezet… Özcan Akyol bevestigt tijdens Vandaag Inside dat er écht een filmpje bestaat van Matthijs die helemaal losgaat tegenover DWDD-medewerkers. Maar wat gebeurt er precies in deze veelbesproken, maar nog steeds niet uitgelekte video?

Filmpje van boze Matthijs van Nieuwkerk

In een recente aflevering van Vandaag Inside hebben de mannen het over het filmpje van een woedende Matthijs van Nieuwkerk. De eerste vraag die wordt gesteld is natuurlijk; ”Bestaat het filmpje echt?”

Özcan Akyol geeft hier reactie op: ”Het filmpje bestaat zeker.” Er is dus echt een filmpje van de boze Matthijs van Nieuwkerk! Waarom is deze nog…