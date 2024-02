Video: Olcay Gülsen neemt groot risico bij Vandaag Inside vanwege totale mismatch

Vuurwerk gegarandeerd: Olcay Gülsen schuift na harde beledegingen richting de mannen van Vandaag Inside gewoon bij ze aan tafel!

Die hadden we niet aan zien komen: Olcay Gülsen schuift gewoon aan bij Vandaag Inside. En of dat vuurwerk oplevert! Olcay heeft de mannen van Vandaag Inside namelijk ooit volledig uitgescholden en beledigd op live televisie! Het is daarom ook enorm opmerkelijk dat ze gewoon aanschuift bij de mannen. Ook Johan heeft in het verleden al eens aangegeven dat het hem niks boeit wat er allemaal rondom Olcay gebeurt. Het zal dus vermoedelijk nooit écht goedkomen tussen die twee…

Olcay Gülsen beledigt mannen van Vandaag Inside

In een aflevering van Vandaag Inside uit 2020 houden de mannen Manon Meeuwis-Meijers, vrouw van Guus Meeuwis, voor de gek. René van der Gijp zegt dat Manon net een omgebouwde broer van Guus is. In een aflevering van Ladies Night in datzelfde jaar reageert Olcay hier op. En de manier waarop is wel héél heftig. Ze noemt de mannen…