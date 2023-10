Video: Noa Vahle verpest overwinningsspeech Hélène Hendriks tijdens Televizier-gala

Hélène Hendriks en Noa Vahle stalen de show tijdens het Televizier-gala. Toch liep de speech van Hélène helemaal in de soep. Dat kwam door een opmerking van Noa…

Noa Vahle brengt Hélène Hendriks in moeilijkheden

Een spannende avond voor veel genomineerde Nederlandste televisie sterren; het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring Gala! Mannelijke kijkers vielen met hun neus in de boter. Zowel Noa Vahle als Hélène Hendriks waren genomineerd. Dan wel in een andere categorie, maar beide dames hebben onder andere hun succes aan Vandaag Inside te danken. Zo was het een geweldige avond voor Noa Vahle en Helene Hendriks, want beide dames wonnen de award in de genomineerde categorie. Zo mocht Noa Vahle eerst het podium op om haar award voor Televizier-ring Talent op te halen. Op het podium gaf Noa uiteraard een mooie speech terwijl ze aan alle kanten straalde. Hier wou Noa één iemand in het speciaal bedanken en dat is Hélène Hendriks. Zo vertelde Noa dat Hélène de afgelopen twee…