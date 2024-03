Video: Noa Vahle kruipt achter de webcam voor sessie met controversiële collega

Noa Vahle heeft weer een bijzondere videocall met een collega en dat werd een ontzettend leuk filmpje.

Noa Vahle had zichzelf helemaal genesteld in een hotelletje in Amsterdam om een gesprek te starten met een van haar meest veelbesproken collega’s. Noa had namelijk een gesprek met Valentijn Driessen. Die is ondertussen wel dé expert op het gebied van Ajax. En met de wedstrijd Aston Villa – Ajax op de horizon, moet er natuurlijk even met hem gebeld worden. De mooie blondine had alles helemaal geregeld. Ze had haar laptop klaargezet en het geluid en de camera opgesteld, zodat zij in ieder geval vanuit meerdere hoeken op beeld zou komen. Dat vinden de fans thuis namelijk ook wel fijn, dat ze meer van Noa kunnen zien. Valentijn willen ze liever horen, maar Noa, daar willen ze zoveel mogelijk van zien. Het interview met Noa en Valentijn zie je hier!

Noa Vahle haalt de waarheid boven

De mooie blondine weet altijd wel heel erg goed wat ze aan het doen is met haar interview…