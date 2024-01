Video: Nauwelijks bedekte Myron Koops laat álles stuiteren tijdens workout

Myron Koops maakt mooie beelden om haar volgers tevreden te houden en dit is absoluut geen uitzondering! Kijk maar mee!

Myron Koops is een de blondine die altijd weet te verrassen met haar opmerkelijke foto’s en filmpjes. Deze keer heeft ze dat ook weer voor elkaar gekregen. De blonde influencer heeft recentelijk haar fans opnieuw laten meegenieten van een van haar workout-sessies. In een opvallend klein sportpakje laat ze nauwelijks iets aan de verbeelding over. Al vindt Myron dat helemaal niet erg. Het lijkt haar niets uit te maken. Ze is helemaal bezig om nog een beetje in vorm te blijven tijdens haar zwangerschap en dat is natuurlijk wel bewonderingswaardig van haar. Bekijk Myron haar video hier!

Myron Koops haar kleine outfit heeft grote impact

Myron Koops schuwt niet om een outfit te dragen die meer enthousiast ontvangen wordt dan geschikt om in rond te lopen. Het kleine pakje laat alles stuiteren,…