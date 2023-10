Video: NAC-fans dragen Hélène Hendriks warm hart toe met opvallend spreekkoor

De prachtige Hélène Hendriks werd eventjes op handen en voeten gedragen door de fans van NAC Breda. De supporters zongen uit volle borst.

NAC supporters zingen luidkeels voor Hélène Hendriks en dat wordt gewaardeerd

NAC speelde afgelopen week in het hoge noorden tegen Cambuur en dat liep uit op een prachtige winst van 2-3. De gehele terugreis moesten de supporters natuurlijk wel iets vinden om zich te vermaken. En dat werd uiteindelijk een prachtige lofzang aan Hélène Hendriks. Dat vonden de supporters wel een goed idee. Drie uur lang lieten de fans van NAC in de bus van zich horen. En natuurlijk leverde dat de nodige reacties op toen iemand die serenade online zette waar iedereen kon meegenieten. Een van de mensen die de lofzang meekreeg reageerde dat dit dé grote hit was tijdens de 3 uur-durende rit terug naar Breda van Leeuwarden. Misschien dat ze volgend jaar hier wel de carnavalskraker kunnen maken. Hélène Hendriks komt zelf uit Breda, dus het is logisch dat ze bij…