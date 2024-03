Video: Myron Koops showt flinke bolling aan voor-én achterkant

Myron Koops laat zichzelf helemaal zien van de voor-én achterkant wanneer ze alleen in de sportschool staat!

Onze bekende influencer, Myron Koops, heeft een video gemaakt waarin ze haar overduidelijke voor-én achterkant vormingen laat zien. De blondine kan het blijkbaar absoluut niet weerstaan om deze mooie beelden voor zichzelf te houden en laat alle fans eventjes meegenieten.

Myron Koops heeft prachtige rondingen aan de voor-én achterkant

De blondine, Myron Koops, is in de sportschool geweest. Dat kunnen we weten door de intensieve beelden die de influencer met ons heeft gedeeld. In de beelden zien we Myron in een strak zwart pakje staan die haar vormen goed weergeven! Ze laat daarbij niet alleen de voorkant, waar haar baby in zit zien, maar ook de achterkant terwijl ze een oefening doet! Dit is onverwachts van Myron maar fans kunnen weer heerlijk meegenieten met de gefilmde momenten. Bekijk de 1e video en de 2e video door op de blauwe teksten te te klikken.

Gaat…