Video: Model Rose Bertram laat zich vanuit alle hoeken begluren in extreem gewaagd jurkje

De knappe blondine heeft een prachtig nieuwe reeks video’s gedeeld met haar volgers. En die worden daar helemaal blij van.

Rose Bertram maakt verleidelijke video aan het water

Natuurlijk kan het niet anders of een foto of video van Rose Bertram ziet er bijzonder goed uit. De aantrekkelijke dame met de krullen heeft nog nooit een slechte foto gemaakt. Je kan haar hele Instagram pagina afstruinen en je komt geen enkel slecht kiekje tegen. Het verleidelijke model is daar overigens zeer trots op. Daarom is ze ook zo zorgvuldig met het plaatsen van nieuw materiaal. Maar vandaag maakt ze haar volgers een stukje blijer met een nieuwe video, waarin ze een wel heel erg gewaagd jurkje draagt. Wat ziet de aantrekkelijke dame er toch bijzonder goed uit in dit filmpje.

Het heerlijke lichaam van Rose Bertram komt in jurkje mooi uit

Rose Bertram weet op de video zichzelf van haar beste kant te laten…