VIDEO: milieugekkies ruïneren de Mona Lisa met liters pompoensoep

Twee doorgedraaide activisten hebben gisteren in het Louvre (Parijs) de Mona Lisa met pompoensoep besprenkeld. Het wereldberoemde schilderij wordt gelukkig beschermd door een laag glas, waardoor het naderhand schoon kon worden gemaakt.

Waarom de milieudraken besloten het kunstwerk te verknoeien? Omdat ze naar eigen zeggen recht hebben op “op gezond en duurzaam voedsel” en omdat hun “landbouwsysteem ziek is”. Het is tot op heden onduidelijk wat Leonardo Da Vinci daarmee van doen heeft.

Protest

Vanwege de enorme faam van de Mona Lisa, worden bezoekers van het Louvre met een houten balustrade op afstand gehouden. In een video die nu rondgaat op sociale media, is te zien hoe twee activisten vanachter deze balustrade een flinke plens soep over het schilderij pleuren. Daarbij schreeuwen ze allerlei protestleuzen.

Pompoensoep

Volgens het Franse museum hadden de grieten pompoensoep meegenomen in een…