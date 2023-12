VIDEO: met déze muziek hoopt Joost Klein het Songfestival te winnen

Na de blamage van vorig jaar, waarbij Mia en

Dion het westelijk halfrond opzadelde met blijvende tinnitus, behoeft Nederland

een ijzersterke kandidaat om ons imago te zuiveren. Gelukkig heeft dé uitverkorene zich gemeld: ‘Ik ben flyer dan een meeuw en ik kan niet praten want ik schreeuw’-rapper Joost Klein.

Hij is te herkennen aan zijn geblondeerde pony en met edelmetaal

belegde bijtspijkers. Joost werd in 1997 geboren in Leeuwarden en zegent het volk sinds zijn tiende levensjaar met zijn rap en ‘gabberpop’. Nu is het aan hem

om Nederland te vertegenwoordigen aankomend Eurovisiesongfestival.

Zit in mijn DNA!

Voor Joost is het een droom die uitkomt. “In mijn hart, nieren en DNA zit Eurovisie”, zegt hij daarover. “Ik maak Songfestivalmuziek, dat is geen grap!” Toen hij onlangs deelnam aan de populaire quiz ‘De slimste mens ter wereld’ zei hij ook dat zijn “hotelkamer in Zweden al geboekt” was.

…