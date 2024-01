Video: Merel Ek verleidt Wilfred Genee tot uiten van grootste wens

Merel Ek heeft Wilfred Genee wel heel erg goed te pakken in de nieuwste video van De Wandelgangen. Kijk maar mee!

Normaal krijgt Wilfred Genee altijd de laatste steen boven bij zijn gesprekspartners, zeker tijdens de uitzendingen van De Wandelgangen, de online rubriek van het programma Vandaag Inside. Hier bespreken Wilfred en zijn gast van die dag de aflevering nog even na en maken er een punt van om de belangrijkster zaken nog even te benoemen. Maar in deze video is het Merel Ek die de rollen even omdraait. Ze heeft de laatste jaren goed opgelet, en weet nu tijdens het wandelgangen-gesprekje Wilfreds diepste wens uit hem te trekken. Wat blijkt? Wilfred Genee wil heel graag nog interview programma’s maken voor SBS. Maar Merel ziet ook al: Hélène maakt stappen en is jonger. Moet Wilfred zich zorgen gaan maken? Bekijk de video hier!

