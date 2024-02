Video: Merel Ek bezorgt alle Vandaag Inside-mannen rode oren met meest ordinaire opening ooit

Merel Ek verrast René, Johan en Wilfred enorm als het tijdens Vandaag Inside ineens over slaapkamerspeelgoed gaat…

Merel Ek heeft de mannen van Vandaag Inside rode oren bezorgd, nadat ze aangeeft dat ze ervaringsdeskundige is met bepaald slaapkamerspeelgoed. Zelfs Wilfred, René en Johan schrikken van de uitermate ordinaire start van de uitzending! Helemaal aan het begin van de aflevering wordt de nieuwe broek van Merel besproken. Het gaat om een leren broek, waar Wilfred helemaal door geobsedeerd is. Merel verklapt hierbij dat Wilfred vóór de aflevering ook al een opmerking had gemaakt over haar broek. Achter de schermen maakte Wilfred die eeuwenoude grap over leren broekspijpen. Je kunt ‘m zelf alvast invullen.

Merel Ek is deskundige op gebied van slaapkamerspeelgoed

Johan Derksen heeft een onderzoek gelezen waaruit bleek dat het voor veel vrouwen niet vanzelfsprekend is dat ze in de slaapkamer hun hoogtepuntje…