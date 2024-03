Video: Maxime Meiland en zus Montana trainen zich suf voor opnames Chateau Meiland VIPS

Voor de opnames van Chateau Meiland VIPS trainen Maxime en Montana zich helemaal kapot!

Maxime Meiland en haar zus Montana Meiland zijn opeens wel erg vaak te vinden in de sportschool! Ze willen er natuurlijk op hun best uitzien voordat ze op tv verschijnen bij Chateau Meiland VIPS. En ze zien er dan ook prachtig en gemotiveerd uit!

Maxime Meiland sport zich helemaal suf met haar zus Montana

Onze bekende influencer, Maxime Meiland, wil natuurlijk beeldschoon zijn wanneer ze aan het opnemen is voor Chateau Meiland VIPS. Ze neemt haar zus, Montana Meiland, dan ook zeker mee naar de sportschool om samen te zorgen dat ze fit op beeld verschijnen! Maxime heeft al eerder laten weten dat ze enorm veel zin heeft in het VIPS-seizoen op de nieuwe verblijfplaats, Code Rosé. Dus is het niet onopmerkelijk dat de blondine graag samen met haar zus de sportschool binnenstapt en aan haar volgers laat weten dat ze samen goed bezig zijn.

In de sportschool werken Maxime en Montana Meiland dan ook…