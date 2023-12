Video: Max Verstappen roept om terugkeer van geschrapte Grand Prix

Max Verstappen kreeg een bijzondere vraag voorgeschoteld en gaf daar een enorm goed en gevat antwoord op. Kijk maar even mee!

Vraag de Formule 1-coureur welke race hij graag weer op de kalender zou zien, en Max Verstappen heeft zonder aarzelen een antwoord: de GP van Toscane op het Mugello-circuit. De race, die slechts één keer werd verreden in 2020, heeft voor Verstappen een bijzondere betekenis en brengt herinneringen aan zijn opkomende successen naar boven.

Max Verstappen denkt met plezier terug aan race

In 2020 was Max Verstappen al een gevestigde naam in de Formule 1, maar zijn glansrijke opmars begon enkele jaren eerder. Het seizoen 2016 markeerde zijn debuut bij Red Bull Racing, en sindsdien heeft hij bewezen een geduchte coureur te zijn. Tijdens de GP van Toscane op Mugello in 2020, een baan die voor het eerst werd toegevoegd aan de F1-kalender, was Verstappen in bloedvorm. Zijn populariteit groeide gestaag, en fans keken reikhalzend uit naar zijn prestaties op dit…