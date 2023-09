Video: Marijn Kuipers laat zich in sportschool bevoelen door fan

Marijn Kuipers deelt een shockende video op haar Instagram. De blondine laat zich uitgebreid bevoelen door een fan die een stuk ouder is.

Marijn Kuipers traint met vage meneer die fan schijnt te zijn

Het is een feit dat Marijn Kuipers haar grote succes deels komt door alle video’s die ze maakt in de sportschool. De blondine weet precies welke hoeken ze moet filmen om vele views te krijgen en de mannen van hun stoel te blazen. Toch is Marijn ook druk bezig met haar werk als presentatrice. Nu helpt het een het ander natuurlijk een beetje en die twee passies van Marijn komen mooi samen op haar TikTok account waar ze regelmatig video’s post van haar work-outs en werk. Nu heeft Marijn blijkbaar ook oudere mannen als fans en de blondine staat er zelfs voor open om hen te ontmoeten. Tenminste, dat is waarop het lijkt op onderstaande video. Marijn heeft erbij geschreven dat ze aan het trainen is met een fan. Nu pakt deze meneer gelijk zijn kans om Marijn eens even goed van dichtbij…