Video: Marijn Kuipers hangt ondersteboven in tuigje en vangt flinke klap op met haar befaamde achterzijde

Marijn Kuipers heeft een nieuwe video online gezet en het is er wel weer eentje die flink de aandacht pakt van haar volgers. Kijk maar even mee!

De mooie blondine is altijd wel in de sportschool te vinden. En het is daar dat ze de meest mooie video’s en foto’s maakt voor haar fans. Alleen soms gaat dat niet even goed. Dat zie je wel weer in de video die ze onlangs met haar fans deelde. Daarin valt Marijn van hoog uit de ringen. Dat moet pijn gedaan hebben. Het voordeel is dat je nu wel de meest flauwe openingszin aller tijden tegen Marijn kan gebruiken: “Deed het pijn toen je uit de hemel viel.” Gelukkig gaat het goed met Marijn. Haar befaamde achterzijde ving het grootste deel van de klap op en die kan wel een stootje hebben. Bekijk de video hier!

Marijn Kuipers houdt altijd haar volgers tevreden

