VIDEO: Man ziet auto weggesleept worden en wil het sportief oplossen met een honkbalknuppel

Elk wijs man begrijpt dat je bij een onderhandeling niet met lege handen moet aankomen. Gemiddeld kom je toch veel sneller tot een compromis als je even ‘n knuppel laat slingeren. Een wanbetaler met torenhoge schulden snapt dit als geen ander. Wanneer hij ziet dat zijn liefje op wielen wordt weggesleept, besluit hij direct zijn knots erbij te pakken. “Laat staan!”

In een video is te zien hoe een schuldenaar een dreigende toon aanslaat tegen een BOA. Deze is namelijk bezig om zijn auto weg te slepen en de man eist dat hij hem laat staan. Wanneer de BOA koelbloedig antwoordt dat hij de auto ‘zeker wel’ gaat wegslepen, draait de wanbetaler door. “Geloof me, je gaat ‘m hier laten staan!” Vervolgens trekt hij een sprintje huiswaards en komt terug met een honkbalknuppel.

Bekijk de rest van het bizarre fragment hieronder: