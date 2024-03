VIDEO: Man doet prijswaardige imitatie van MAFS-feeks Anneke

Max van den Burg, een komiek die video’s op Instagram en TikTok plaatst, weet zich elk markant reality-typetje eigen te maken. Zo creëerde hij in de tijd dat B&B Vol Liefde hoogtij vierde een treffende persiflage van iedere deelnemer. Nu zijn het de kandidaten van Married At First Sight die eraan moet geloven en hij heeft de beste voor het laatst bewaard: de Drentse helleveeg met de strakke stiftstrepen.

In de video bootst Max het fragment na waarin Anneke zich voorstelt. Daarin vertelt ze normaliter op ‘foute mannen’ te vallen, die haar uiteindelijk keer op keer kwetsen. “Goed gekleed, een vlotte babbel, een mooi gebit,” doet hij haar op hautaine toon en met geheven kin na. “Het moet gewoon stoppen. Laat de wetenschap er maar eens naar kijken.”

Vervolgens imiteert hij Anneke wanneer ze net met Dirk getrouwd is. “We hebben gekust, maar ik voel he-le-maal niks,” zegt hij met opgetilde potloodbrauwen. “Maar door het…