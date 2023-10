Video: Lies Zhara test pikante speeltjes met haar moeder

Lies Zhara doet als influencer natuurlijk ontzettend veel aan promotie. Maar waar ze haar moeder nou weer in mee sleept voor geld is erg bijzonder.

De knappe blondine mag allerlei speeltjes testen

Het is weer de tijd van het jaar dat er allerlei speciale pakketten naar influencers worden gestuurd ter promotie. En Lies Zhara ontving een advent kalender vol met spannend speelgoed voor volwassenen. En natuurlijk was de avontuurlijke blondine zeer benieuwd wat daar allemaal in zou zitten. Ze opent in één keer de hele doos en laat de leukste speeltjes aan haar fans zien. Daarbij geeft ze gelijk een beetje inzicht in haar nachtelijke avonturen. Mannen, opletten dus! Want mocht je ooit het geluk hebben Lies Zhara mee naar huis te kunnen nemen na een avond stappen, dan kan je nu leren wat ze fijn vindt. Gelukkig heeft Lies ook een expert uitgenodigd op het gebied van wat ze nodig heeft. Haar moeder komt halverwege de video namelijk even binnenlopen. Bekijk snel de video hier!

Mama…