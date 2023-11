VIDEO: Kick Out Zwarte Piet-demonstranten bekogeld met vuurwerk en eieren

De intocht van de goedheiligman is zaterdagmiddag flink uit de klauwen gelopen. De Sint en zijn knechten kunnen beter rechtsomkeer maken naar de Costa Del Sol, want in De Lier regent het voorlopig vuurwerk en eieren. Niet bepaald gezel. (Bekijk de beelden hieronder.)

De sfeer tijdens de intocht sloeg volledig om door een aanvaring tussen aanhangers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en voorstanders van de traditionele, zwartgeschminkte pieten. De politie heeft met charges een groep mensen moeten verdrijven die vuurwerk en eieren naar KOPZ-demonstranten gooide.

Protest

Kick Out Zwarte Piet heeft deze maand meerdere protesten op de agenda staan. Zij zijn namelijk teleurgesteld dat ‘het racistische karkatuur Zwarte Piet’ nog steeds verschijnt, vooral in 2023: het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Op zaterdagmiddag stond er een protest gepland in De Lier. Dit gaf een hoop boze mensen de inspiratie om eieren en vuurwerk in te slaan en ze op te…