Video: Kelly Piquet filmt zichzelf in paskamertje tijdens omkleden

Kelly Piquet neemt haar volgers mee de paskamer in

De prachtige Kelly Piquet is aan het shoppen en dat deelt ze dan ook graag met haar volgers. Ze deelt het zo graag dat ze haar volgers zelfs mee de paskamer in neemt. Het knappe model filmt zichzelf terwijl ze een outfit aan het passen is. Ze heeft hierbij gekozen voor een simpel wit topje met een lichtgrijze blazer. Dit staat de brunette dan ook zeker goed! Ze is zo’n grote fan van de soort outfit die ze aan heeft dat ze erbij zet dat ze de komende tijd in niets anders gaat leven dan dit. Max Verstappen boft wel met zo’n knappe vriendin.

