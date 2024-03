Video: Juultje Tieleman misdraagt zich en eindigt knetterzat in bed

Juultje Tieleman heeft zich weer eens schandalig misdragen en dat deelt ze dan ook nog met al haar volgers.

Juultje Tieleman heeft weer eens een wilde avond beleefd. En natuurlijk deelt de mooie blondine alle momenten van die avond op Instagram met haar volgers. Die kunnen hun ogen alleen niet geloven. Juultje heeft het namelijk wel heel erg bont gemaakt op haar avondje uit. Op de foto’s die ze deelt hangen haar prachtige vormen bijna uit haar jurk. Ze drinkt rode wijn alsof het water is, en belandt laveloos in bed. Natuurlijk is dat wel het recept voor een leuke avond, maar of het heel erg verstandig is om te doen is natuurlijk vraag nummer twee. Maar alsnog lijkt Juultje het goed voor elkaar te hebben op haar avondje uit. Ze schaamt zich in ieder geval niet voor alles wat ze gedaan heeft en deelt het allemaal trots met haar fans. Bekijk de video van haar avond uit hier!

Juultje Tieleman gaat vrij hard op een avond

Waar de avond vrij rustig begint, gaat hij al gauw…