Video: Juultje Tieleman daagt volgers uit met volledig doorzichtig jurkje aan zee

Juultje Tieleman daagt haar volgers op Instagram ontzettend uit. Dit doet de blondine door een wel erg pikante vraag te stellen en een nóg pikantere foto te plaatsen.

Juultje Tieleman begint zoektocht nieuwe man in doorzichtig jurkje

De knappe Juultje Tieleman weet hartstikke goed hoe ze al haar volgers om haar vinger moet winden. De blondine heeft maar liefst een miljoen volgers op haar populaire Instagram kanaal. Toch moet het al haar trouwe fans en volgers zijn opgevallen dat de blondine erg rustig is op haar Instagram de afgelopen tijd. Het zou natuurlijk te maken kunnen hebben met de break-up tussen Juultje en bekende YouTuber Koen. De twee besloten recent uit elkaar te gaan nadat ze een redelijke lange relatie hebben gehad. De reden die Juultje gaf op haar Instagram is dat de twee hele andere toekomstbeelden hebben. Nu is het voor Juultje duidelijk zwaar dat ze weer single is, maar sinds deze Instagram post is daar verandering ingekomen. Blijkbaar is de blondine klaar voor…