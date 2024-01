Video: Jutta Leerdam speelt hoofdrol in lekkerste hoogtepunten van Jake Paul

Jutta Leerdam heeft de hoofdrol gekregen in een serenade van Jake Paul met meerdere privé beelden die worden onthuld…

Jake Paul deelt privé beelden van Jutta Leerdam

Het is een geweldig jaar geweest voor zowel Jutta Leerdam als Jake Paul. Beide hebben vele successen op hun naam geschreven wat betreft overwinningen met hun sporten. Toch is het grootste wat de twee te lijken hebben bereikt het feit dat ze elkaar zijn tegengekomen. De twee zijn smoorverliefd en kunnen niet anders dan zoete foto’s met elkaar delen en lieve berichtjes schrijven. Sommige mensen geloven het niet helemaal en vragen zich af wanneer de twee uit elkaar zullen gaan. Deze mensen zijn natuurlijk niet heel erg aardig, maar het gaat allemaal wel erg snel tussen Jutta en Jake. Zo gingen er zelfs al geruchten rond dat Jutta Leerdam zwanger zou zijn van Jake. Nu gaat de blondine haar sportcarrière momenteel natuurlijk voor alles, dus de kans dat ze die nu gaat opgeven terwijl ze in haar hoogtepunt zit is…