Video: Jutta Leerdam pronkt met haar ronde achterbumper in badkamer

Jutta Leerdam is momenteel hard bezig met het WK sprint en laat even goed zien wat haar tegenstanders de komende tijd zullen zien.

De mooie schaatsster is de afgelopen tijd natuurlijk flink bezig geweest met revalideren en ervoor zorgen dat ze weer op topniveau mee kan doen. En daar is Jutta echt wel naar onderweg. Met haar geweldige vormen weet ze iedereen te imponeren. Niet alleen haar vorm op het ijs trouwens, maar ook gewoon in de badkamer. Jutta is namelijk een mooi filmpje van zichzelf aan het maken ter voorbereiding van haar wedstrijden. En daar laat ze weer de mooiste kant van zichzelf zien. Jutta laat even aan haar volgers zien wat haar tegenstanders als uitzicht zullen hebben de komende tijd. Die mogen alleen maar tegen Jutta haar achterkant aankijken. Zie de leuke video van de schaatsster hier!

Jutta Leerdam schittert op veel meer plekken dan het ijs

De getalenteerde Nederlandse schaatsster, weet niet alleen op het ijs, maar ook voor de camera te schitteren….