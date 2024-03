Video: Jutta Leerdam moet zich echt zorgen gaan maken vanwege bloeddorstige tegenstander Jake Paul

Jutta Leerdam zal zeker niet blij zijn met de nieuwe tegenstander van haar vriendje Jake Paul. Toch is ze nog altijd zijn favoriete cheerleader…

Jutta Leerdam zal zich vast wel ernstige zorgen maken om haar vriendje Jake Paul. Hij heeft namelijk weer een nieuwe tegenstander gekozen om tegen te vechten. Hij heeft het al vaker opgenomen tegen grote namen, maar men vond steeds nieuwe redenen om hem belachelijk te maken vanwege zijn keus in opponenten, die stiekem allemaal al met pensioen waren. Denk bijvoorbeeld aan UFC-vechter Nate Diaz. Verder heeft hij het ook al opgenomen tegen de bekende Tommy Fury. Nu heeft hij wederom iemand gekozen die al op leeftijd is, maar deze gast is dan ook écht gevaarlijk. Hij beet zelfs een keer iemands oor af tijdens een bokswedstrijd: Mike Tyson. Mike Tyson stond bekend als ‘Kid Dynamite’ door zijn brute kracht en agressieve vechtvorm. Deze gevaarlijke strijder bezit een tijger, heeft drie jaar in de gevangenis gezeten en is…