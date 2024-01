Video: Johan Derksen probeert bekende NOS-presentator naar Vandaag Inside te lokken

Johan Derksen kent nog wel een prominente presentator die de overstap wellicht zou willen maken…

Johan Derksen nodigt Tom Egbers voor Vandaag Inside uiztending

De mannen van Vandaag Inside bespreken de opkomende theatervoorstelling van Janke Dekker samen met Tom Egbers, over de situatie rondom het ‘grensoverschrijdende gedrag’ van Egbers. Johan Derksen vind het onnodig, en dat ze de situatie niet moeten uitmelken. De mannen vinden dat Janke Dekker niet alles moet overdrijven. Vervolgens bespreken de mannen nog wie zij liever in het theater gezien hadden met dit verhaal. Ze komen met namen als Theo Maassen en Hans Teeuwen. Binnenkort komt het rapport over het onderzoek over de situatie binnen de NPO uit. De mannen vinden het een bijzondere situatie dat externe mensen zonder kennis van het voortraject zo’n type onderzoek doen. Of er koppen gaan rollen binnen de NPO durven de mannen niet te zeggen.

