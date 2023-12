Video: Je kunt dwars door het topje van Kim Feenstra heen kijken

Kim Feenstra laat haar volgers watertanden met dit niets verhullende kanten setje!

Dat Kim Feenstra graag met haar overheerlijke figuur pronkt is reeds bekend. En voor goede reden ook! Het is natuurlijk logisch dat zo’n schoonheid het liefst in zo weinig mogelijk kleding rondloopt. Het zou verboden moeten zijn om zo’n lijf verborgen te houden! Vandaar dat we ook allemaal heel blij zijn met deze recente post. Kim verwent ons wel vaker met close-up shots van haar lijf, maar in zo veel detail zien we het niet vaak!

Kim Feenstra verwent fans met verleidelijk filmpje in doorzichtig topje

Zo mochten we recent genieten van Kim Feenstra in een werkelijk niets verhullend topje. En daar viel echt flink wat te smullen! Dat Kim een lijf heeft om van te watertanden, dat wisten we natuurlijk al. De beeldschone brunette is niets voor niets een supermodel! Maar om er in deze onverhulde glorie van haar schoonheid te mogen genieten? Dat is toch wel echt een cadeautje. Kim verscheen namelijk…