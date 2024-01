Video: Jade Anna verwoest haar eigen achterste in sportschool

Jade Anna van Vliet traint zo hard in de sportschool dat ze haar eigen achterzijde flink aan het pijnigen is…

Jade Anna gaat helemaal los in de gym

De knappe Jade Anna van Vliet gaat hartstikke lekker in de sportschool de afgelopen tijd. De blondine is sinds ze officieel volwassen is helemaal geobsedeerd geworden met sporten en gezond eten. Het resultaat mag er dan ook zeker wezen, want Jade Anna heeft een super afgetraind . Soms deelt de influencer een foto of video waarin ze haar buik uitdrukt, maar dan is er nog geen grammetje vet te bekennen. Op onderstaande afbeelding is te zien welke work-out Jade Anna volgt om haar achterste te trainen. Waarschijnlijk wil Jade Anna haar achterkant en benen goed laten groeien.

Jade Anna traint haar achterkant flink

Natuurlijk neemt Jade Anna van Vliet ook nog even een video op voor haar fans en volgers in de sportschool. Waarschijnlijk dromen veel mensen ervan om bij Jade Anna in de gym te staan, maar daar woont de blondine toch best…