Video: Jade Anna steelt nu zelfs kleding van haar vriend Kenneth Taylor

Jade Anna is helemaal in de wolken met haar Ajax voetballer als vriendje. Het gaat nu zover dat de blondine zelfs kleding steelt van Kenneth Taylor…

Het was natuurlijk het gesprek van afgelopen jaar; of Jade Anna van Vliet nou alweer een vriend zou hebben of niet. Het is niemand ontgaan dat Jade Anna nogal een spraakmakende relatie had met YouTuber Gio Latooy. Zo waren de twee best een lange tijd samen, zelfs toen Jade nog minderjarig was. Toch maakte het koppel het twee keer uit, en na de tweede keer was het ook echt definitief.

Jade Anna gaat los in sportschool in kleding vriend

Zo heeft Jade haar ex, Gio Latooy alweer een nieuwe vriendin waar hij helemaal gek op is. Iedereen op het internet mag weten van zijn nieuwe blonde vriendin. Jade Anna is juist het tegenovergestelde geweest als het ging om het delen van haar datingsleven. Zo wou de blondine niks delen over of er een nieuwe man in haar leven was. Toch kwamen er al snel roddels voorbij dat Jade Anna aan het daten was…