Video: Iris Enthoven deelt Expeditie Robinson-geheimen in laag topje

Iris Enthoven weet wel hoe ze de aandacht van haar volgers moet krijgen. Deze nieuwe beelden kun je weer van smullen.

Iris Enthoven bereid zich voor op Expeditie Robinson

Onlangs werd bekend dat Iris Enthoven te zien is in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Om hieraan mee te doen moeten de deelnemers verschillende tests, vaccinaties en voorbereidingen ondergaan. Zo krijgen de deelnemers verschillende cursussen zoals, leren vuur maken, leren knopen leggen en zwemles. Naast deze cursussen moeten Iris ook een medische test ondergaan. Hierin is ze te zien op een hometrainer waarbij ze verschillende meetapparatuur op zich bevestigd gekregen heeft. Op deze beelden is Iris te zien in sexy laag uitgesneden sportbeha. Naast de beelden op de hometrainer is Iris ook te zien in de gym waar ze zichzelf voorbereid door te stretchen en te trainen. Door te trainen probeert ze haar kracht en conditie te verbeteren om zo ready te zijn voor het Robinson avontuur.

Iris Enthoven vraagt om…