Video: Influencer Melanie Latooy heeft het overduidelijk ijskoud in strakke badkleding

De ontzettend knappe Melanie Latooy heeft een heerlijk nieuw filmpje online gezet, waar ze haar beste punten laat zien.

Natuurlijk is influencer Melanie Latooy goed in het maken van erg spannende video’s. Daar heeft ze ook al jaren op getraind. De knappe blondine weet als geen ander wat haar volgers graag willen zien en geeft ze dat dan ook zonder moeite. De aantrekkelijke dame wil graag dat zoveel mogelijk mensen haar video’s zien en er dan ook van genieten. En dat genieten dat lukt zeker na het kijken van deze heerlijke video van de influencer. Melanie had namelijk besloten dat het tijd was voor een ijsbad. Dat is tegenwoordig echt helemaal in. Elke influencer, maar ook actrice en presentatrice ligt wel een keer in zo’n bad. En dat schijnt dan weer allemaal goede effecten te hebben op de gezondheid. Maar eigenlijk is het ook gewoon een mooie mogelijkheid om hele spannende content te maken. Dat kan je wel zien aan deze erg mooie video van influencer Melanie Latooy.

