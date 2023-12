Video: In badjas gehulde Kelly Piquet smeert zichzelf helemaal in

Kelly Piquet smeert zichzelf in met een mysterieus goedje en het hele internet wordt meteen wild.

In de wereld van Kelly Piquet draait alles om glamour, races en sensatie. Haar nieuwste video is er eentje die echt bedoeld is om haar fans te doet smullen. Kelly deelde onlangs een opvallende video waarin ze zichzelf insmeert met een mysterieus zalfje, en het resultaat is werkelijk bijzonder.

Kelly Piquet laat volgers smullen

De video toont Kelly op een ontspannen manier terwijl ze zichzelf insmeert met het zalfje. Wat het zalfje precies is, blijft een mysterie, maar het heeft zeker de aandacht getrokken van haar enthousiaste fans en volgers. Je snapt opeens waarom Max Verstappen deze dame zo ontzettend ziet zitten. Haar fans kunnen in ieder geval geen genoeg krijgen van deze video, die een mooi stukje inkijk biedt in het dagelijkse leven van Kelly Piquet. Bekijk de video hier!

In slechts een…