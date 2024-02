Video: Hélène Hendriks steekt enorme veer in eigen achterste vanwege primeurtje

Hélène Hendriks heeft haar eigen talkshow te pakken, en begint meteen een beetje naast haar schoenen te lopen!

Of Hélène Hendriks klaar is voor haar nieuwe zondagse talkshow De Oranjezondag? En of! De blonde presentatrice is superscherp, en lijkt dat ook aan de buitenwereld te willen tonen. Met een rake post op X lijkt ze zichzelf en haar team even een mooie veer in ’t achterste te steken. Want dat nieuwtje over voormalig minister Ernst Kuipers? Dat werd in januari al precies voorspeld tijdens De Oranjewinter. Hélène lijkt te zeggen dat haar programma’s niet alleen entertaining zijn, maar ook een flinke nieuwswaarde hebben!

Hélène Hendriks en tafelgasten voorspellen nieuws over Ernst Kuipers

Tijdens een uitzending van De Oranjewinter maakten Chris Woerts, Jack van Gelder en Hélène Hendriks begin januari een voorspelling over Ernst Kuipers. Ze voorspelden dat Ernst Kuipers een baan als directeur van een ziekenhuis in Singapore zou aannemen. Nu is duidelijk geworden…