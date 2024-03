Video: Hélène Hendriks maakt Jan Mulder belachelijk met stuitende foto in De Oranjezondag

Hélène Hendriks zet tafelgast Youri Mulder flink voor het blok door zijn vader Jan Mulder even volledig belachelijk te maken met déze stuitende foto…

Youri Mulder was te gast bij het nieuwe programma van Hélène Hendriks; De Oranjezondag. Hier werd hij even flink voor het blok gezet door de presentatrice. Een van de onderwerpen in het programma was de boeken-week. Hélène zei dat ze de vader van Youri daar had gezien. Youri was eerst helemaal verbaasd en zei dat zijn vader daar echt niet geweest was. Ze zei: ”Ja je vader was er wel, hier kijk maar.” Hier liet ze een foto zien van een vrouw die enorm veel op Jan Mulder leek. Een beetje flauw natuurlijk om een man en een vrouw met elkaar te vergelijken, maar het kwam toch zeker wel in de buurt. Youri moest zelf goed zijn lach inhouden, anders zou hij flink gedonder krijgen thuis. Wil jij de video zien van de vrouw die op Jan Mulder lijkt? Klik dan hier!

Rutger Castricum vaste gast bij De Oranjezondag

Rutger Castricum is…