Video: Gordon zoent met Sylvie Meis, en nog drie anderen

Gordon heeft zich weer een beetje misdragen. Deze keer heeft de bekende zanger van het andere walletje gesnoept door te zoenen met niemand minder dan Sylvie Meis!

De bekende zanger was op de radio te gast bij De 538 Middagshow. Daar vertelt hij toch wel een heel erg bijzonder verhaal. Gordon maakt namelijk bekend dat hij tijdens een feest van Elton John met niemand minder dan Sylvie Meis heeft gezoend. Gordon vond het feestje van Elton John een echte belevenis. Hij noemde het spectaculair. Gordon kon bijna Elton zelf aanraken. Hij had de avond van zijn leven. En natuurlijk moet Gordon dan even flikken wat de meeste hetero mannen in hun dromen nog niet voor elkaar krijgen. En natuurlijk werd daar uitgebreid over gebeld met de redactie van De 538 Middagshow. Die moesten daar alles van weten. Zie de hele video hier!

Gordon gooit het hoge woord eruit

Tijdens het feestje kwam Gordon opeens Sylvie Meis tegen: “Ik ben Sylvie nog tegengekomen, die liep er ook rond in een blauwe jeans…