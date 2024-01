Video: goed instapmoment voor obligaties

(ABM FN-Dow Jones) In 2023 waren centrale banken een tegenwind voor markten. In 2024, en waarschijnlijk ook daarna, wordt dit een rugwind. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

Eén ding is zeker: de beleidsrente zal het jaar lager eindigen dan het het begon, dus voor obligatiebeleggers is dat een prima omgeving om cash aan het werk te zetten op de obligatiemarkten, benadrukte de strateeg.

“In 2023 was het sentiment onder beleggers dat centrale banken de rente in 2024 vroeg en fors naar beneden gaan brengen”, zei Juvyns. “De eerste renteverlagingen werden al verwacht voor eind maart, wat uiteraard wel voorbarig was volgens ons. Sinds begin dit jaar zien we dat centrale banken proberen die verwachting beter te sturen”, voegde hij toe. “Zo gaf de ECB aan dat er renteverlagingen aankomen, maar op z’n vroegst rond de zomer en dit moet nog bevestigd worden door de economische data.”

Dit…