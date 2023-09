Video: Geraldine Kemper bloedde uit haar voorgevel na speels hapje van hongerige badgast

Geraldine Kemper heeft weer een bijzonder verhaal verteld in haar podcast met Gwen van Poorten. En het is om te schrikken!

Natuurlijk wil iedereen een hapje van Geraldine Kemper

Tijdens de podcast verteld Geraldine Kemper dat er een visje was tijdens het zwemmen dat een hapje uit haar nam. En dat deed het visje wel op een erg bijzondere en gevoelige plek. Dat leidde tot veel bloeden en een hoop paniek. Geraldine was eventjes al haar keuzes aan het overdenken. Want de knappe blondine zwemt heel erg vaak tussen de visjes, dat vindt ze namelijk erg leuk om te doen. Maar als ze haar zo aanvallen, dan is het natuurlijk minder. De knappe presentatrice was wel eventjes goed van de kaart van de aanval. Het verhaal, daar kan ze nu wel om lachen. Maar destijds viel dat toch een stuk minder.

Lees ook: Verleidelijke Geraldine Kemper geniet van de zon in doorschijnend lapje stof

Geraldine Kemper heeft niet zoveel schaamte

Waar de meeste mensen toch wel iets terughoudender zouden zijn in…