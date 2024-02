VIDEO: Gekkie rooft een compleet Apple-filiaal leeg op klaarlichte dag

Een snode boef heeft in Californië op klaarlichte dag een zeer geslaagde overval gepleegd in de Apple Store. Hij plukt de telefoons één voor één uit de display, steekt ze in zijn joggingbroek en loopt recht langs een politiewagen af het pand uit. Dit is allemaal vastgelegd op videobeelden.

Ingenieuze broek

In de video gaat een gemaskerde knaap van tafel naar tafel en rukt zonder pardon de telefoons uit de displays. Hij draagt een verdraaid ingenieuze broek, want hij laat er zo ongeveer de halve winkel in verdwijnen. Wellicht ook een leuke gadget voor Hans Klok. “Deze gast heeft oneindige ruimte in zijn zakken. Wat is dit voor broek,” reageert iemand op de beelden.

Geen haast

Winkelende passanten kijken toe hoe de knul zijn broek vol telefoons laadt, waarna hij zonder haast het pand verlaat, nog even langs het rijtuig van de politie afloopt en uiteindelijk in een zwarte Hyundai stapt. De politie van Emeryville…