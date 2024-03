VIDEO: Gekkie in Roosendaal sluit vluchteling op in busje en berooft hem

Een snode zwendelaar heeft vluchtelingen in Roosendaal in zijn val weten te lokken. Op het internet adverteerde hij met een smokkelservice en zei vluchtelingen naar Engeland te kunnen loodsen in zijn busje. Uiteraard alleen tegen een riant geldbedrag. Maar wanneer de vluchtelingen met de man afspreken en het geld overhandigen, sluit de oplichter een van hen op in een bus en neemt de kuierlatten. De politie is nu opzoek naar de dader.

Op beelden is te zien hoe de dader op 5 december en op 16 januari afspreekt met twee verschillende vluchtelingen, die hij eerder online belooft heeft om naar Engeland te brengen. Het eerste slachtoffer reikt hem het afgesproken geldbedrag aan, waarna meneer direct het hazenpad kiest. Maar omdat het tweede slachtoffer iets argwanender is, besluit de dader zijn vertrouwen te winnen door hem in de achterbak van zijn busje te laten stappen. Wanneer deze vluchteling ook uiteindelijk het geld geeft, neemt de…