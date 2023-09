Video: Gaby Blaaser laat haar jasje gevaarlijk ver openwaaien

Van Gaby Blaaser zijn we onderhand wel wat gewend, maar met dit recente filmpje weet ze zichzelf te overtreffen!

Wij hebben er alle begrip voor dat Gaby Blaaser alles van haar heerlijke figuur wil laten zien. Hoe kan het anders? Met zo’n spectaculair lichaam zou toch iedereen alleen maar in ondergoed rondlopen? Ons hoor je dan ook absoluut niet klagen. En al helemaal niet na dit soort bloedhete filmpjes. Gaby lijkt er namelijk exact zo over te denken en verwende haar volgers met een pittig kanten setje. Maar waar die bij velen onder de kleding zou blijven, slaagde Gaby daar niet helemaal in.

Gaby Blaaser laat alles zien in onthullend filmpje

Al zijn we van Gaby Blaaser wel flink wat gewend. De bloedhete blondine geeft ons namelijk regelmatig intieme kijkjes in haar leven en ook haar pikante plaatjes laten weinig aan de verbeelding over. En daar zijn we allemaal heel blij mee. Daar hoef je echt maar één overheerlijk kiekje voor te zien. Zeker als Gaby alles uit de kast trekt…