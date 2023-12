VIDEO: Douwe Bob slaat een 16-jarig jochie

Mocht je Douwe Bob (30) ergens in het wild spotten, kun je beter een blokkie omlopen en geen onverwachtse bewegingen maken. De gitaartokkelaar kan namelijk zomaar toeslaan. Gisteravond was het raak bij de Alhert Heijn in Abcoude, toen hij zijn kwade dronk botvierde op een 16-jarige knul.

De zanger heeft gister in Abcoude een hengst uitgedeeld aan een 16-jarige jongeman. In de hoop op empathie riep deze nog nadrukkelijk: “Ik ben maar 16, vriend!” Maar daar hebben Douwe en zijn losse handjes geen boodschap aan.

Alcoholprobleem

Douwe plaatste recht na het incident een bericht op Instagram. “Heel veel dingen gaan goed op dit moment, één ding gaat helemaal mis. Ik heb een serieus alcoholprobleem waarvoor ik me nu ga laten behandelen. Deze verslaving maakt alles kapot en bezorgt mijn omgeving teveel problemen. Ik ben er een tijdje tussenuit, als alles goed gaat sta ik er volgend jaar weer.”

Opstootje

