Video: Darter Michael van Gerwen speelt vals tijdens eenzijdige wedstrijd

Michael van Gerwen heeft een leuk spelletje meegedaan in Winter Wonderland. En daar laat hij maar gelijk zien wie de baas is.

In Winter Wonderland vol attracties heeft darter Michael van Gerwen voor wat opschudding gezorgd. De Nederlandse dartkampioen nam deel aan een spel waarbij hij met zijn dartpijl ballonnen moest kapotschieten. Een schijnbaar eenvoudige attractie die echter weinig uitdaging bood voor een van de beste darters ter wereld. Terwijl de attractie misschien bedoeld was voor vertier, toonde Michael van Gerwen zijn scherpte, zelfs in een schijnbaar eenvoudig spel. Bekijk de video hier!

Van Gerwen’s dartshow in Winter Wonderland

