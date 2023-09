Video: Chelsey Weimar bereidt zich in piepklein zwemsetje voor op Expeditie Robinson

Expeditie Robinson vereist natuurlijk flink wat voorbereiding, maar Chelsey Weimar doet dit wel op een heel bijzondere manier.

We kijken ongetwijfeld allemaal uit naar Chelsey Weimar tijdens Expeditie Robinson. En met goede reden! De bloedhete brunette is nou eenmaal een cadeautje om naar te kijken en al helemaal tijdens de spannende avonturen van Expeditie Robinson. Het gaat er flink aan toe op de show, natuurlijk! Dus daar moet je je ook goed op voorbereiden. Chelsey lijkt het daar ook helemaal mee eens te zijn en deelt een bloedheet filmpje waarin ze hard aan het trainen is. Maar waar ze zich op voorbereid zal je toch verbazen!

Chelsey Weimar pronkt met afgetraind figuur in bloedheet filmpje

Want Chelsey Weimar lijkt zich vooral druk te maken om de hoge temperaturen! Logisch ook wel, want er wordt flink wat van je gevraagd daar in de tropen. Chelsey lijkt er ook zo over te denken en oefent alvast met prikkelende bewegingen in de volle zon. En daar trekt ze ook een opvallend…