Video: Bram Krikke en Bas Hoeflaak maken hilarische Nederlandse versie van ‘Pawn Stars’

Bram Krikke heeft het weer voor elkaar. Hij maakt regelmatig van die leuke online video’s en ook deze is weer hilarisch!

Kennen jullie allemaal het programma Stars nog? Dat was een Amerikaanse show waarin er allemaal mensen in een soort grote kringloop binnen kwamen om hun spullen te verkopen. En dat leverde eigenlijk altijd gedoe op. Want de spullen waren nep, niet zoveel waard als dat mensen dachten en er speelde zich achter de schermen ook een hoop drama altijd af met de familie van de zaak. Maar het was wel altijd prachtig om te zien. Nu heeft Bram Krikke, voor een van zijn online video’s, een eigen versie van Stars gemaakt. En dat ziet er hilarisch uit! Bekijk de video snel hier!

Bas Hoeflaak schittert in leuke video Bram Krikke

Niet alleen Bram Krikke zit in de video, maar ook Pieter Valley maakt even een cameo in beeld. Maar de echte ster van de video dat blijft natuurlijk Bas Hoeflaak. De komiek weet zich echt perfect neer te zetten als boze verkoper, die heel…