Video: Beschonken Noa Vahle rolt met vriendin door het zand in loszittend jurkje

Noa Vahle heeft het erg leuk met haar knappe vriendin na een paar drankjes. De twee rollen en bollen flink over het strand…

Het was een geweldig jaar voor Noa Vahle en dat besluit de blondine even heel goed af te sluiten. Zo is Noa Vahle dit keer niet thuis voor de jaarwisseling. Misschien was de blondine helemaal klaar met het koude weer, of had ze geen zin in een normale oud en nieuw viering. In ieder geval genoeg redenen voor Noa Vahle om lekker weg te gaan naar een zonnige bestemming.

Noa Vahle geniet op tropische bestemming

Zo heeft Noa ervoor gekozen om naar het zonnige Thailand af te reizen voor een zomerse jaarwisseling. Dit keer is Noa Vahle niet alleen met haar vriend. Zo is de blondine met haar vriend en ook haar broer. Zo is Julian Vahle de broer van Noa en de twee kunnen blijkbaar goed met elkaar overweg, want anders ga je niet samen op vakantie. Ook de vriendin van Julian is mee, de bekende Chelsea Weimar. Ondertussen is Chelsea helemaal opgenomen in de familie en…