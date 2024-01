Video: Beeldschone nieuwkomer Sosha Duysker overschaduwt Merel Ek tijdens De Oranjezomer

Sosha Duysker heeft bij De Oranjewinter flink de show gestolen. En dat ten koste van niemand minder dan Merel Ek. Loopt dit goed af?

In de recente uitzending van De Oranjewinter was er één vrouw die de harten van kijkers veroverde. Ze stond volledig in de schijnwerpers. En die vrouw was Sosha Duysker. Terwijl ze naast Hélène Hendriks zat, straalde ze als nooit tevoren, en haar aanwezigheid overschaduwde zelfs Merel Ek. De blondine liet zich bescheiden aan de zijkant van de studio neerzetten. Dit was niet de eerste keer dat Sosha de aandacht naar zich toe trok, want eerder won ze zelfs een prijs waarvoor Merel ook genomineerd was.

Sosha Duysker is een talent om op te letten

Sosha Duysker is niet zomaar een gezicht op televisie; ze is een veelzijdig talent met een indrukwekkende staat van dienst. Haar carrière begon in 2017 als presentatrice bij NPO Zapp, waar ze vijf jaar lang een rol speelde bij het geliefde jeugdprogramma Het Klokhuis. In 2022 werd ze een vast gezicht bij…